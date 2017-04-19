Осторожно, экономика закрывается!

В опубликованном во вторник докладе МВФ незначительно (на 0,1 п. п. по сравнению с январской оценкой) повысил прогноз роста мировой экономики в 2017 г. – до 3,5% после 3,1% годом ранее. Прогноз на 2018 г. остался прежним: ускорение до 3,6% (см. график). Несмотря на улучшение динамики, рост остается довольно вялым во многих развитых экономиках, указывает главный экономист МВФ Мори Обсфельд. Но даже такому осторожному оптимизму может помешать рост протекционизма, который чреват переходом к торговым войнам, предупреждает он.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров