Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Осторожно, экономика закрывается!

Осторожно, экономика закрывается!

Мировая экономика оживает, но ее росту мешают протекционизм и геополитика, предупреждает МВФ
Мировая экономика оживает, но ее росту мешают протекционизм и геополитика, предупреждает МВФ
Мировая экономика оживает, но ее росту мешают протекционизм и геополитика, предупреждает МВФ
Afolabi Sotunde / Reuters

В опубликованном во вторник докладе МВФ незначительно (на 0,1 п. п. по сравнению с январской оценкой) повысил прогноз роста мировой экономики в 2017 г. – до 3,5% после 3,1% годом ранее. Прогноз на 2018 г. остался прежним: ускорение до 3,6% (см. график). Несмотря на улучшение динамики, рост остается довольно вялым во многих развитых экономиках, указывает главный экономист МВФ Мори Обсфельд. Но даже такому осторожному оптимизму может помешать рост протекционизма, который чреват переходом к торговым войнам, предупреждает он.

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