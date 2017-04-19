Осторожно, экономика закрывается!

Мировая экономика оживает, но ее росту мешают протекционизм и геополитика, предупреждает МВФ
Afolabi Sotunde / Reuters
В опубликованном во вторник докладе МВФ незначительно (на 0,1 п. п. по сравнению с январской оценкой) повысил прогноз роста мировой экономики в 2017 г. – до 3,5% после 3,1% годом ранее. Прогноз на 2018 г. остался прежним: ускорение до 3,6% (см. график). Несмотря на улучшение динамики, рост остается довольно вялым во многих развитых экономиках, указывает главный экономист МВФ Мори Обсфельд. Но даже такому осторожному оптимизму может помешать рост протекционизма, который чреват переходом к торговым войнам, предупреждает он.