Прокремлевские эксперты увидели хорошие перспективы у губернаторов от оппозиции

Губернатору-оппозиционеру трудно выжить в атмосфере, созданной «Единой Россией» Евгений Разумный / Ведомости

Представляющие оппозиционные партии губернаторы могут быть вполне успешными, если действуют не как партийные функционеры, а как технократы, встроенные в систему. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), посвященном стратегии губернаторов от оппозиции. АПЭК в прошлом году уже обращалось к этой теме, она вызывает постоянный интерес, ведь с приходом во власть людей от оппозиции создается особая конфигурация, говорит директор АПЭК, член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Если назначенному президентом губернатору поддержка центра гарантирована (по крайней мере вначале), то в отношении оппозиционеров она либо условна, либо отсутствует. Им также приходится выстраивать отношения с местными элитами и «Единой Россией», у которой традиционно большинство в законодательных собраниях. «Выигрывают те, кому удается это сделать, партийная окраска вторична», – констатирует Орлов.

За прошедший год число губернаторов-оппозиционеров не изменилось, их по-прежнему всего трое: это выходцы из КПРФ Вадим Потомский (Орловская обл.) и Сергей Левченко (Иркутская обл.), а также представитель ЛДПР Алексей Островский (Смоленская обл.). Но если у Потомского и Островского дела идут в целом неплохо, то Левченко демонстрирует скорее отрицательную динамику, говорит Орлов. Авторы доклада напоминают, что в 2015 г. Левченко выиграл выборы как публичный политик. Не позволяет ему выйти из роли партийного функционера и череда конфликтов с региональными элитами, в том числе из «Единой России». Такая роль была эффективна в ходе избирательной кампании, но сейчас не позволяет губернатору расширять свою базу поддержки. Даже наиболее известные публичные инициативы Левченко (прежде всего борьба за прямые выборы мэров в регионе) относятся к чисто политической сфере. Стратегии позиционирования Потомского и Островского, напротив, привлекают внимание к их регионам и подчеркивают роль глав как лоббистов интересов возглавляемых ими территорий.

В Орловской и Смоленской областях губернаторы тесно взаимодействуют с руководством «Единой России» – в конце концов, они были назначены на должности врио губернаторов президентом и в ходе выборных кампаний не противостояли единороссам, напоминают авторы доклада. Левченко же выиграл выборы у поддержанного партией власти кандидата, издержки противостояния с единороссами для него будут расти.

В декабрьском рейтинге выживаемости губернаторов фонда «Петербургская политика» Левченко получил четверку с минусом, Островский – тройку, а Потомский оказался двоечником. В принципе, существует общая проблема с успешностью губернаторов от оппозиции, говорит политолог Михаил Виноградов. Историю ни одного из них нельзя назвать историей успеха: карьеру Левченко осложняют элитные войны в регионе, Потомского отличает конфликтный стиль руководства, Островскому не удалось преодолеть периферийность своего региона. Существование губернаторов-оппозиционеров – не результат политической борьбы, а демонстрация неоднопартийности политической системы, которая выгодна политическому менеджменту страны, считает политконсультант Валентин Бианки. Выгода для партий весьма сомнительна, отмечает он, получилось, что они разделили политическую ответственность за ситуацию в регионах.