Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Выборы особого режима
Губернаторы-новички изберутся под особым контролем Кремля
Их кампании курируют кремлевские чиновники и мобилизованные политтехнологи
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Губернаторские выборы идут под присмотром Кремля и других высших сил
Денис Абрамов / Ведомости
Кремль держит под плотным контролем избирательные кампании недавно назначенных врио губернаторов и почти не вмешивается в кампании опытных лидеров, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента, и два политтехнолога, работающих на губернаторских выборах. Исключение – возглавляющий Свердловскую область с 2012 г. Евгений Куйвашев: технологом в его штабе является сотрудник близкого к Кремлю ЭИСИ Глеб Кузнецов, говорит один из близких к администрации собеседников; связано это в том числе и с тем, что о желании участвовать в выборах заявляли такие заметные политики, как эсер Александр Бурков и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Сам Кузнецов информацию о работе на Куйвашева опровергает.
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