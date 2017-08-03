Осенние выборные скандалы могут повлиять на президентскую кампанию

Большинство избираемых в этом году парламентов – в Поволжье и на юге Сергей Пивоваров / РИА Новости

На заседании клуба «Регион» в среду политологи обсудили предстоящие выборы в региональные парламенты и муниципальные собрания. Среди их основных особенностей член высшего совета «Единой России» политолог Дмитрий Орлов назвал, в частности, рост влияния федеральных структур партии власти, увеличение в ее рядах числа выходцев из социальной сферы, проведение оппозицией инерционных кампаний и участие во многих выборах политиков-паровозов, что говорит о кадровом голоде на местах. Формирование партсписков показывает, что в условиях ожидания низкой явки есть ориентация на мобилизацию базового электората, поэтому на выборы идут известные кандидаты, добавил эксперт.

Политолог Ростислав Туровский считает, что эти выборы интереснее губернаторских. По его словам, из-за совмещения выборов есть разные сценарии: например, в Удмуртии все кандидаты в губернаторы одновременно возглавляют списки на выборах в госсовет, а в Ярославле и Кирове, напротив, разводят выборы губернатора и горсобрания. Внимание федерального центра и других политических игроков к муниципальным выборам растет, но выдвижение паровозов не всегда имеет электоральный смысл, полагает Туровский. Он также отметил активизацию спойлеров, которая тоже не имеет особого смысла: например, на Сахалине одновременно идут и «Коммунисты России», и КПСС, список которой возглавила некая Елена Зюганова, и в этом «есть некий перебор».

17 кампаний 10 сентября будут избираться парламенты шести регионов (Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области), а также городские собрания 11 региональных столиц.

Политтехнолог Евгений Сучков уверен, что то, как пройдут выборы, повлияет и на президентскую кампанию: «Если будут скандалы, то они могут повториться и в марте». По мнению политтехнолога Александра Шпунта, осенняя кампания несет риск раскола партийной вертикали, когда центральные органы и региональные отделения «фрондируют или ведут разную политику»: «Это создает напряжение и имеет отношение к федеральной кампании. Избиратель не очень разбирается в партиях и их кандидатах, но чем больше будет скандалов, тем сложнее ему будет прийти на выборы в 2018 г.». Никакого отношения к легитимности эти выборы не имеют, как и вопрос о явке на губернаторские выборы, возразил политолог Глеб Кузнецов: «Политтехнологи, говоря об угрозе легитимности, хотят заставить платить им больше. Легитимность создается губернатору актом назначения из Москвы, выборы же – это контракт с местным населением».

Большинство избираемых в этом году парламентов – в Поволжье и на юге, напоминает «Ведомостям» политолог Александр Кынев: «Все эти регионы не отличались конкурентностью, часть из них – зоны жесткого электорального контроля, как Саратовская и Пензенская области, Краснодарский край». Отсутствие интриги, сценарий засушивания явки деморализуют избирателя в принципе, добавляет он: «Людей и так давно отваживают от выборов, а вернуть их на участки очень сложно. И пересушивание кампании с точки зрения инерции в поведении избирателя – очень плохо для президентских выборов». В целом же весенняя ситуация будет зависеть от социально-экономической обстановки, а, «учитывая, что весной настроение граждан всегда хуже, чем летом», это тоже может сказаться на явке, заключает эксперт.