Муниципальный вход во власть

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Предстоящие 10 сентября выборы депутатов муниципальных собраний в Москве и городских собраний региональных центров существенно различаются по объему полномочий, которые получат победители, и уровню конкурентности. Для столицы выборы местных депутатов, несмотря на ограниченность их возможностей, важны как возможность преобразования гражданского активизма в городскую политику, получения оппозицией полноценных площадок для диалога с исполнительной властью в период предстоящей реновации. Минувшие выходные дали старт избирательной кампании на разных уровнях. После снятия популярных кандидатов от оппозиции Евгения Ройзмана (Свердловская обл.) и Вячеслава Мархаева (Бурятия) вряд ли стоит ожидать острой борьбы на выборах губернаторов (в 16 регионах) и в региональные заксобрания (шесть регионов), отмечает политолог Александр Кынев. Более конкурентными могут стать выборы депутатов городских собраний 11 провинциальных столиц, особенно Омска, Ярославля, Барнаула и Владивостока, и 126 муниципальных районов Москвы, где в среднем на место (не менее 10 в районе) претендуют 5–6 кандидатов.