Влияют ли ценности россиян на их политический выбор

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Безопасность и желание сохранить то, что есть, – главные ценности россиян, проголосовавших за Владимира Путина на выборах президента в 2012 г. Психологи-исследователи Александр Татарко и Анна Миронова из НИУ ВШЭ опубликовали результаты работы о влиянии личных ценностей россиян на их политический выбор (тестирование избирателей после голосования по методике Шварца).

Авторы исходили из предположения, что индивидуальные базовые ценности избирателя влияют на его решение, кому отдать голос на политических выборах. Если ценности, которые транслируются политическими партиями или кандидатами, близки ценностям людей, то люди склонны отдавать таким кандидатам свои голоса, объясняют исследователи. Но это в теории. Такая зависимость, что отмечают и авторы, прослеживается «на свободных выборах в устоявшихся демократиях», к которым Россия не относится. Тем не менее связь между ценностями избирателей и ценностями, транслируемыми политиками, есть и в России. Половина опрошенных проголосовали за кандидата Путина. Их голосование было связано с целым рядом ценностей, относимых к сохранению статус-кво в виде «культурных, семейных или религиозных традиций», а также приверженность не правилам и законам, а договоренностям между людьми. Под флагом тех же ценностей шли Зюганов (6,6% голосов респондентов), Жириновский (4,3%) и Миронов (2,2%). Неудивительно, что голоса отданы кандидату от партии власти – кто еще, как не он, гарантирует сохранение? И только голосование за кандидата Прохорова (4,4%) было связано с ценностями, описываемыми как «открытость к изменениям» и «самоутверждение».