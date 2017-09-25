Депутаты ищут виновных в крахе «Югры», «ФК Открытие» и Бинбанка

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Обратиться в ЦБ и правоохранительные органы поручено комитету по финрынку А. Гордеев / Ведомости

Госдума попросит ЦБ и правоохранительные органы проверить, выводились ли активы из «Югры», «ФК Открытие» и Бинбанка и по каким причинам это стало возможно. Обратиться в ЦБ и правоохранительные органы поручено комитету по финрынку, они должны ответить в течение месяца, говорит председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков: «Думаю, ЦБ знает ответ на вопрос, что произошло с Бинбанком, «ФК Открытие» и «Югрой», и вряд ли здесь потребуется служебное расследование». ЦБ и силовикам предлагается установить виновных и ответственных лиц за потерю активов. А также, возможно, «привлечь к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ЦБ, допустивших сложившуюся ситуацию и вовремя не осуществивших контроль и надзорные проверки в соответствии с должностными обязанностями», следует из протокольного поручения Госдумы, передало агентство «Прайм».

Вкладчики банка «Югра», у которого отозвана лицензия, атакуют приемные и просят защитить их средства, говорит первый зампред комитета по экономической политике Валерий Гартунг. «Сейчас уже на санации банк «Открытие», и 1 трлн руб. уже ЦБ туда выделил, теперь на очереди Бинбанк, там еще 300 млрд руб., это предварительная оценка», – цитирует Гартунга «Прайм». В СМИ есть информация о том, что средства были выведены, указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Похожее обращение депутатов было в связи с ситуацией в «Югре» в середине лета, напомнил Аксаков. Тогда они запрашивали Генпрокуратуру, Центробанк и Агентство по страхованию вкладов о проводимых проверках «Югры», выявленных нарушениях и принимаемых мерах по защите интересов вкладчиков, кредиторов и государства. Аксаков уточнил, что депутаты на запрос по «Югре» ответ получили, однако обсуждать его содержание отказался.

Как падали банки В четверг ЦБ объявил о санации Бинбанка и связанных с ним «Рост банка», «Бинбанка диджитал» и Уралприватбанка через ФКБС, созданный регулятором. Это стало вторым проектом ФКБС: 29 августа регулятор объявил о санации банка «ФК Открытие», а также ряда других юрлиц, связанных с ним, включая «Траст» и «Росгосстрах». По предварительной оценке, с учетом того, что не все активы группы Бинбанка изучены, а также не изучены сделки за последний месяц, необходимость в доформировании резервов составляет 250–350 млрд руб., рассказывал зампред ЦБ Василий Поздышев. От собственников будет требоваться заведение всех свободных активов либо под банки этой группы, либо под оформление залога в этих банках, указывал он. Ранее Поздышев говорил в интервью Reuters, что Центробанк может потратить на докапитализацию «Открытия» 250–400 млрд руб., значительная часть пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст». А средства, которые ЦБ предоставил «Открытию» на покрытие оттока ликвидности в виде межбанковского кредита, на 1 сентября достигли 1 трлн руб., говорилось в отчетности. В начале сентября Поздышев рассказывал, что у ЦБ нет информации, были ли какие-то активы выведены из «ФК Открытие» перед его санацией. У «Югры» ЦБ отозвал лицензию 28 июля. Банк привлекал деньги населения, размещал их в низкокачественные активы и не формировал по ним нужных резервов, объяснял свое решение регулятор. Только в 2017 г. ЦБ шесть раз обращался в Генпрокуратуру по поводу вывода активов и дважды – в Росфинмониторинг по поводу подозрительных операций, сообщал ЦБ. Свернуть Прочитать полный текст

Перспективы запросов очень слабые, поскольку оценить содержание решений, принятых с использованием профессионального мотивировочного суждения сотрудниками надзорного блока, крайне сложно, скептичен партнер ФБК Алексей Терехов. По его словам, для этого мало у кого есть компетенции – только у аналогично информированных и подготовленных специалистов. Сейчас в обществе может быть много критики в отношении надзора, предупреждает Терехов, и представители Госдумы должны быть информированы о ситуации в этих банках, скорее всего, с этим и связан запрос.

Масштаб проблем показывает серьезные недочеты банковского надзора в России, в том числе и в недавние годы, считает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев (цитата по «РИА Новости»). Счет вливаний в капитал пошел на триллионы рублей, это существенные величины, указывает он. И добавляет, что ЦБ успешно справляется с рекапитализацией проблемных банков, используя новый инструмент – Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), и не допускает паники на банковском рынке.

Последствия такого запроса для ЦБ могут быть, но это было бы исключительно политическое решение, объясняет партнер Bain & Co Егор Григоренко: в последнее время стало популярным ругать качество надзора, но на практике у Центробанка (и не только российского) далеко не безграничные возможности по установлению реальной связанности заемщиков и такие вещи всегда обнаруживаются не сразу. ЦБ, конечно, не контролирует ситуацию абсолютно, но она намного лучше, чем лет пять тому назад, замечает он.

По словам сотрудника Центрального аппарата МВД, запрос будет рассмотрен и на него будет дан ответ в соответствии с установленной процедурой. Он указал, что подобного рода запросы из Думы о банках – редкое явление. Получить комментарии пресс-службы МВД не удалось, представитель ЦБ на запрос не ответил.