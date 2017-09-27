Польза от моей работы будет не только для «Открытия», но и для рынков в целом

Михаил Задорнов рассказывает, почему ушел из ВТБ и сколько времени рассчитывает потратить на вывод «Открытия» из кризиса

Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: «Банки не стоили денег, которые за них просили»

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Председатель правления «ВТБ 24» Михаил Задорнов Андрей Гордеев / Ведомости

После 12 лет на посту президента «ВТБ 24» Михаилу Задорнову придется сделать подход к новому снаряду. В 2005 г. он возглавил потерявший платежеспособность Гута-банк, купленный ВТБ, а с января 2018 г. с командой отправляется спасать «ФК Открытие». Это первая санация, управляемая исключительно Центробанком. Задачи более чем амбициозные – расчистить баланс одного из крупнейших банков и заставить его зарабатывать достаточно для того, чтобы Центробанк смог как можно скорее его продать. Одновременно Задорнову предстоит вывести из кризиса флагман отечественного автострахования – «Росгосстрах». Кроме того, нужно вернуть ВТБ 60 млрд руб., полученных прежними собственниками «Открытия» на покупку Номос-банка, а еще заменить часть активов в пенсионных фондах группы.

– Что означает ваш уход из ВТБ: вы в принципе покинули госбанк ради интересного проекта или отряжены изучать активы «Открытия», перед тем как ВТБ может их купить?

– Очень странный вопрос, учитывая, что зампред ЦБ Василий Поздышев, если верить обзорам СМИ, абсолютно четко и внятно от имени ЦБ сказал, что санируемый банк «ФК Открытие» или структура, которая будет на его основе создана, ни с кем из государственных банков – ни с группой ВТБ, ни со Сбербанком – не собирается объединяться.

– Он может стать дочерним.

– ЦБ предполагает не сужение, а расширение конкуренции на рынке банковских финансовых услуг. ЦБ свою позицию по этому вопросу заявляет четко.

– Это может быть новый государственный банк? Это же расширение конкуренции.

– ЦБ не собирается, да и не может по своему функционалу долго держать этот банк на своем балансе. Цель – продать банк и финансовую компанию, которая будет оздоровлена путем нашей активной работы в следующие годы. Надеюсь, трех-четырех лет будет достаточно, чтобы полностью привести в порядок все эти активы.