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ФК «Открытие» должно Центробанку 1 трлн рублей Максим Стулов / Ведомости

Задолженность «ФК Открытие» перед Центробанком по итогам августа превысила 1 трлн руб., следует из опубликованной отчетности банка. Фактически за месяц банк нарастил привлечение от ЦБ на 728,3 млрд руб. Всего у банка 2,7 трлн руб. пассивов. Клиенты из «Открытия» в августе продолжали забирать средства: компании забрали 199 млрд руб., население - 151 млрд руб. Кредиты и депозиты, привлеченные от других банков, за август также сократились на 161,6 млрд руб. Эти оттоки банк заместил финансированием ЦБ.

Активы «Открытия» за месяц также существенно изменились. Банк увеличил средства в ЦБ на 93,9 млрд руб., вложения в облигации - на 289,9 млрд руб., в долевые ценные бумаги - на 30,7 млрд руб. При этом кредитный портфель у банка сократился на 145,1 млрд руб.

Центробанк дал денег «Открытию» с избытком - излишек банк стал держать на корсчете у регулятора, сохраняя, таким образом, подушку ликвидности, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Пока больших резервов по кредитному портфелю не создавалось - очевидно, что регулятор пока не проводил чистку активов банка.

Убыток до налогообложения банка, который виден в опубликованной отчетности, составил 22,11 млрд руб., хотя еще месяц назад банк был прибыльным. Убыток банк судя по всему связан с переоценкой портфеля ценных бумаг на где-то 20 млрд руб., говорит Данилов. «Не исключено, что это связано с государственными еврооблигациями "Россия-30", которые были на балансе банка», - полагает он. На прошлой недел председатель ЦБ Эльвира Набилуллина заявила, что эти бумаги на балансе «Открытия» стояли по завышенной цене, кроме того «имело место определенное манипулирование их рыночной ценой». В 2015 г. «Открытие» скупило 74% выпуска евробондов «Россия-30» – через сделки обратного репо и за счет денег ЦБ. Цены на эти бумаги из-за кризиса существенно упали, а разница в ставках между валютным репо ЦБ и доходностью евробондов позволяла неплохо зарабатывать.

ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 29 августа. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в интервью Reuters, что на санацию группы «Открытие» может потребовать 250-400 млрд руб. После окончания работы временной администрации «ФК Открытие» возглавит Михаил Задорнов, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ведомости» ожидают комментариев «Открытия», Центробанка, а также аналитиков.