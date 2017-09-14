ВТБ, скорее всего, потеряет свою долю в банке «ФК Открытие»

Президент-председатель правления «ВТБ 24» Михаил Задорнов не исключает, что ВТБ потеряет свою долю в банке «ФК Открытие». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, акции ВТБ, как я думаю, и акции многих других акционеров, если будет оценка капитала ниже уровня достаточности, будут списаны. Т. е. ВТБ потеряет свою долю в "Открытии" - скорее всего, именно такой будет вариант», - сказал он.

Сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на XV Международном банковском форуме в Сочи заявила, что Задорнов возглавит санируемый банк «ФК Открытие» после окончания работы временной администрации. ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» 29 августа. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов.

Михаил Задорнов возглавит банк «Открытие» в конце 2017 г. - начале 2018 г., сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.