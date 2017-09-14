Набиуллина рассказала о манипуляциях «Открытия»

В 2015 году «Открытие» скупило 74% выпуска евробондов «Россия-30», после чего манипулировало их ценой и завышало стоимость на балансе

Глубинная причина проблем в «Открытии» - слишком рисковая, базирующаяся на постоянной экспансии и крупномасштабных рискованных операциях бизнес-модель, рассказала председатель ЦБ Я. Чингаев / для Ведомостей

Банк «ФК Открытие» часто ориентировался на краткосрочные выгоды без понимания своих действий в долгосрочной перспективе, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Среди таких сделок - приобретение еврооблигаций «Россия-30» для участия в сделках валютного репо с ЦБ, рассказала она.

В целом эта операция не привела к ухудшению финансовых показателей «Открытия», «но, видя концентрацию таких бумаг на балансе одного банка, мы в 2015 г. снизили лимиты, повысили ставки». «Но что беспокоит и что должно являться уроком для всего банковского сектора. На балансе "Открытия" эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка. Имело место определенное манипулирование их рыночной ценой», - сообщила Набиуллина.

В 2015 г. «Открытие» скупило 74% выпуска евробондов «Россия-30» – через сделки обратного репо и за счет денег ЦБ. Цены на эти бумаги из-за кризиса существенно упали, а разница в ставках между валютным репо ЦБ и доходностью евробондов позволяла неплохо зарабатывать. Тогда балансовая стоимость бумаг составила 832 млрд руб., а активы банка выросли до 3,3 трлн руб. По словам Набиуллиной, такие возможности у отдельных рыночных игроков остаются, но для регулятора важно, чтобы они не вели к занижению капитала. Поэтому в случаях, когда на балансах банков сконцентрирован почти полный объем ценной бумаги, ЦБ может требовать досоздания дополнительных резервов. «Я прошу банки учитывать это в своих действиях», - сказала Набиуллина.

По данным Минфина, на 1 августа в обращении находятся евробонды «Россия-30» на $10,7 млрд.

Глубинная причина проблем в «Открытии» - слишком рисковая, базирующаяся на постоянной экспансии и крупномасштабных рискованных операциях бизнес-модель, рассказала председатель ЦБ. В банке не уделялось достаточного внимания управлению рисками, констатировала она. Еще три года назад, до того как «Открытие» стало санатором «Траста», положение банка примерно соответствовало положению других игроков, сообщила Набиуллина, и если бы санация «Траста» была единственным сложным проектом в банке, то банк, вероятно, смог бы санацию провести. Среди рисковых проектов и покупка «Росгосстраха», сказала она.

Почему «Открытие» не «Югра»

Часто задают вопрос, почему у «Югры» отозвали лицензию, а «Открытие» санировали, продолжила председатель ЦБ. «Югра» не является системно значимым банком, а «Открытие» является - это один из крупнейших банков в стране, ответила она. Ситуация в «Открытии» отражается на многих банках, пенсионных фондах и страховых организациях. «При всех изъянах и рискованности бизнес-модели "Открытия" она может быть вылечена, починена, банк сможет развиваться», - считает Набиуллина.

У «Югры» же бизнес-модели не было, следует из ее слов. «Этот кейс один из крайне неприятных в череде отзывов из-за безответственного поведения собственников, которые создали карманный банк для финансирования, прежде всего, своих проектов», - поделилась председатель. Банк активно, если не крайне агрессивно, обходил ограничения регулятора, привлекая средства вкладчиков, сообщила она, заметив, что кредитный портфель был низкого качества и большая часть залогового обеспечения была оформлена с признаками завышения стоимости.

«Я очень надеюсь, что присутствующие здесь банки понимают, что риски на бизнес собственников и менеджмента надо жестко ограничивать и не пытаться обманывать регулятора через запутанные схемы владения и неформальные договоренности. Банковский бизнес должен быть именно банковским, а не инвестиционным», - заключила она.