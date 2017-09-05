ЦБ готовится к новым проблемам у крупнейших банков

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С санации «ФК Открытие», возможно, начался последний этап зачистки банковского сектора Максим Стулов / Ведомости

У Центробанка появился новый механизм финансирования банков, испытывающих временные проблемы с ликвидностью, сообщил вчера регулятор. Использовать его смогут только те, кто исчерпал другие источники привлечения средств в ЦБ. Регулятор будет решать, давать ли банку такие деньги, с учетом его финансовой устойчивости и системной значимости, отметил ЦБ.

Это будут дорогие деньги: их стоимость будет равняться ключевой ставке плюс 1,75 процентного пункта – сейчас это 10,75% годовых. Предоставляться они будут максимум на 90 дней. Пролонгация исключена – можно только попросить новый кредит, уточнила «Интерфаксу» пресс-служба ЦБ.

Чтобы получить эти средства, банку придется объяснить регулятору, почему пришлось просить их, и убедить его, что сможет расплатиться: приложить прогноз притока и оттока средств в течение всего срока кредита, а также предполагаемое обеспечение – просто так ЦБ денег не даст. Возможностей здесь у банков больше, чем в стандартных инструментах рефинансирования: это могут быть ценные бумаги, не входящие в ломбардный список, кредиты, «другие виды ценностей», поручительства (но не банков).