Предправления «ВТБ 24» Задорнов назвал ситуацию с Бинбанком ожидаемой

Ситуация с Бинбанком является ожидаемой как для корпоративных, так и для частных вкладчиков. Об этом сообщил председатель правления «ВТБ 24» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

«Причем ожидаемый не только для экспертов, ожидаемый в том числе корпоративными и частными вкладчиками», - сказал он.

Задорнов напомнил, что за август 2017 г. из Бинбанка ушло около 25 млрд руб. «Рынок этого ждал, это событие естественное», - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Говоря о ситуации с банком «ФК Открытие», Задорнов заявил, что субординированные облигации банка будут списаны вместе с капиталом его предыдущих собственников.

По его словам, на исправление ситуации в банке и построение его эффективной бизнес-модели может уйти три-четыре года. Он уточнил, что темпы восстановления нормальной работы банка будут зависеть в том числе от роста российской экономики, отмечает «Интерфакс».

Как сообщалось, в 2018 г. Задорнов возглавит банк «ФК Открытие», который санируется через Фонд консолидации банковского сектора.