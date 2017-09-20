Михаил Мень не ждет проблем для застройщиков из-за санации Бинбанка и «ФК Открытие»

Возможная санация Бинбанка и начавшееся оздоровление банка «ФК Открытие» не повлияют на устойчивость застройщиков и российский строительный рынок в целом, считает министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Как передает ТАСС, он сказал это журналистам в кулуарах Российского инвестиционно-строительного форума. «С учетом того, что речь идет о санации, то мы видели уже определенный опыт, когда банк, который санируется, как правило, никаких серьезных проблем у граждан, которые держали там свои депозиты или брали ипотечные кредиты, не вызывал. Здесь будет то же самое. В крайнем случае будем обращаться в Центральный банк. Пока у нас опасений таких нет, что это повлияет на нашу отрасль», - сказал он.

У Минстроя пока нет опасений, что санация этих банков повлияет на строительную отрасль, добавил чиновник.

Утром 20 сентября ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил санировать кредитную организацию через Фонд консолидации банковского сектора.