Бинбанк год обсуждал с ЦБ пути решения проблем

Руководство Бинбанка в течение года обсуждало с Банком России возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, цитирует ТАСС совместный пресс-релиз банка и группы «Сафмар». «Не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка, собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации», - говорится в сообщении.

Собственники банка вели переговоры с ЦБ и после того, как в законодательство был введен механизм санации через Фонд консолидации банковского сектора, и тогда же банк начал обсуждать с регулятором подготовку к финансовому оздоровлению, следует из пресс-релиза.

«Собственник и руководители банка будут сотрудничать с временной администрацией Банка России для обеспечения непрерывности текущей деятельности банка», - цитирует ТАСС.

В среду утром Банк России сообщил, что собственник Бинбанка попросил ЦБ рассмотреть возможность санировать банк через Фонд консолидации. Регулятор примет решение по этому вопросу в ближайшее время. Позже это подтвердил и Микаил Шишханов, совладелец Бинбанка. Затем ЦБ сообщил, что предоставил банку по его обращению средства для поддержания ликвидности. Сколько именно, не уточнил.

«Средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами», - говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

«Для удобства клиентов» банк «специально продлил на 2 часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно», сообщает пресс-служба, для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов привлечены дополнительные сотрудники.

«В офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объем наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства, - заверил банк. - При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты».