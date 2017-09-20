Промсвязьбанк и МКБ не ждут проблем в связи с Бинбанком

Интересы Промсвязьбанка и Московского кредитного банка (МКБ) не пострадают, если Банк России решит санировать Бинбанк через Фонд консолидации банковского сектора, сообщили ТАСС представители кредитных организаций.

«Возможный сценарий никак не повлияет на Промсвязьбанк. Положение банка стабильно, банк выполняет все нормативы ЦБ с запасом. Ресурсная база остается хорошо диверсифицированной по источникам привлечения капитала», - сказал представитель этой финансовой организации.

«Риска на Бинбанк у МКБ нет», - ответил представитель пресс-службы Московского кредитного банка на соответствующий вопрос.

В середине августа аналитик «Альфа-капитала» Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо о рисках для четырех крупнейших частных банков России, в том числе и для Бинбанка. По его словам, «Альфа-капитал» на тот момент продолжал «получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». «Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», – говорилось в письме. В Бинбанке тогда в послании увидели «либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию». Позже представители «Альфа-Капитала» и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и компании намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что письмо аналитика «Альфа-Капитала» могло спровоцировать, в том числе, проблемы Бинбанка. «Могу сказать, что Промсвязьбанк стабильно работает. Я разговаривал в Ананьевым (братья Алексей и Дмитрий Ананьевы - основные владельцы Промсвязьбанка - прим. ТАСС) неделю назад накануне Сочинского (международного банковского) форума - он просил его в совете (Ассоциации банков России) сохранить, говорил, что собирается активно работать в Ассоциации. По всем критериям, которые мы для себя определили, Промсвязьбанк соответствует центробанковским критериям. Насчет МКБ мне труднее судить, лучше не комментировать», - цитирует депутата ТАСС.