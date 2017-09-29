Отвечавший за блокчейн сотрудник ЦБ ушел в биткойн-стартап

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Калухов ушел из ЦБ 17 мая, пресс-служба регулятора тогда заявляла, что он решил продолжить карьеру вне Банка России и уволен по собственному желанию Е. Разумный / Ведомости

Бывший директор департамента Банка России Вадим Калухов присоединился к команде стартапа из Риги Crassula, говорится на сайте проекта.

Crassula позволяет покупать и хранить криптовалюты наравне с традиционными (фиатными) деньгами, а также делать переводы, оплачивать товары и услуги. С помощью Crassula предприниматели могут принимать различные криптовалюты как в торговых точках, так и онлайн, сказано на сайте, а также создавать на блокчейне собственные платежные решения, программы лояльности, неттинговые системы.

Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, который возглавлял Калухов, изучает перспективные финансовые технологии и разрабатывает предложения по их применению. Калухов в том числе отвечал за удаленную идентификацию, технологию блокчейн и аналогичные ей и т. д.