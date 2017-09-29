Финансы
Платный
Анна Еремина|Максим Товкайло
Профучастники

Отвечавший за блокчейн сотрудник ЦБ ушел в биткойн-стартап

Сервис Crassula позволяет покупать и хранить криптовалюты наравне с традиционными деньгами

Бывший директор департамента Банка России Вадим Калухов присоединился к команде стартапа из Риги Crassula, говорится на сайте проекта.

Crassula позволяет покупать и хранить криптовалюты наравне с традиционными (фиатными) деньгами, а также делать переводы, оплачивать товары и услуги. С помощью Crassula предприниматели могут принимать различные криптовалюты как в торговых точках, так и онлайн, сказано на сайте, а также создавать на блокчейне собственные платежные решения, программы лояльности, неттинговые системы.

Департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов, который возглавлял Калухов, изучает перспективные финансовые технологии и разрабатывает предложения по их применению. Калухов в том числе отвечал за удаленную идентификацию, технологию блокчейн и аналогичные ей и т. д.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике