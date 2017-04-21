ЦБ создаст платформу для платежей и переводов граждан

Центробанк с банками, входящими в ассоциацию «Финтех» (см. врез на стр. 14), намерен создать платформу моментальных платежей (p2p), рассказала «Ведомостям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, люди смогут проводить платежи в пользу других физлиц и для оплаты товаров и услуг.

Суммы платежей, по ее словам, «небольшие» – до 100 000 руб. Совершать платежи можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы, которые будут интегрированы с платформой и, соответственно, с платежной системой ЦБ (сейчас доступ к ней имеют только банки). Провести платеж можно будет не только с помощью банковской карты, обещает Бакина: обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail и др. В проекте пока много развилок: архитектура, типы платежей, тарифная политика, условия подключения участников, порядок расчетов, говорит исполнительный директор «Финтеха», председатель совета директоров Qiwi Борис Ким, концепцию утвердит наблюдательный совет ассоциации в июне.

«Платформа призвана сделать возможным перевод средств между ее участниками <...> в обход традиционных посреднических схем с платежными системами», – рассказывает специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея. По его мнению, возглавив разработку подобной платформы, ЦБ теряет роль арбитра и подрывает развитие другой своей инициативы ­– платежной системы «Мир», списывая ее со счетов вместе с международными системами.

Основным идентификатором, вероятнее всего, будет номер банковского счета, говорит Ким. У переводов с карты на карту есть свои ограничения, указывает он.

Это недешево, не все банки поддерживают такие переводы в режиме онлайн, перечисляет Ким (см. статью на стр. 08). «А главное – нет смысла создавать еще одну систему перевода с карты на карту, – уверен он. – Если мы хотим повысить надежность расчетов, альтернативная система должна быть основана на другом идентификаторе». К номеру счета могут быть привязаны вторичные идентификаторы, например номер телефона, логины в соцсетях, те же карты, перечисляет он, но в основе будет все же перевод между счетами, во всяком случае, так это работает во всех аналогичных системах, которые нам известны.

«Мы поддерживаем инициативу ЦБ, платформа позволит развивать новые виды переводов», ­– говорит представитель Visa. Однако компания не ждет в связи с этим ощутимого влияния на карточные переводы. По его словам, Россия занимает первое место в мире по размеру и количеству переводов по картам Visa, сервис переводов с карты на карту Visa запустила в России в 2009 г. Представители Национальной системы платежных карт (НСПК) и Mastercard на запросы не ответили.

Кто в проекте Ассоциацию «Финтех» в 2016 г. учредили ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, НСПК и Qiwi.

Создание платформы приведет к перераспределению карточных переводов в пользу альтернативных методов, признает директор по инновациям «ФК Открытие» Алексей Благирев, [кроме платежных систем] есть игроки, на которых это повлияет существенно. Дальше игроки, предоставляющие услуги эквайринга (прием банковских карт), либо вынуждены делать это с убытком для себя, как приходится некоторым из них, чтобы быть конкурентными, либо должны существенно снизить свою долю на рынке платежей, объясняет он. Новая система, по его словам, должна устранить это ограничение.

Когда ряд банков продвигают подобные платформы переводов внутри своих экосистем, они начинают выдавливать или ущемлять менее крупных игроков, рассказывал порталу FutureBanking директор департамента финансовых технологий Банка России Вадим Калухов. «А крупные игроки между собой тоже особо сильно не дружат. Поэтому образуются такие острова, которые мы сейчас все хотим связать», – объяснял он.

Новая платформа создаст существенную конкуренцию сервису переводов «Сбербанк онлайн», считают несколько банкиров. Представитель Сбербанка не ответил на вопрос, видит ли банк для себя риски в связи с проектом ЦБ. Он лишь сказал, что Сбербанк не разрабатывает никаких платформ в «Финтехе».

Кому будет принадлежать платформа, пока не решено, говорит Ким. Возможно, будут созданы две компании: одна будет оператором технической инфраструктуры, а другая – платежной, кто будет ими владеть – вопрос открытый. Отвечая на вопрос о сроках создания платформы, он сказал, что это сложный инфраструктурный проект и его реализация займет не один месяц. Представители ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка и ТКС-банка (запустил платформу для проведения платежей клиентов всех банков) не ответили на запрос.