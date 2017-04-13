Все больше сайтов в рунете принимают онлайн-платежи

За последний год число сайтов в рунете, где можно платить онлайн, выросло почти на треть – 116 000 площадок на конец 2016 г. против 88 000 годом ранее. Таковы результаты исследования экспертов международного центра MARC. Рост на 32% обеспечили те сайты, которые недавно подключили возможность онлайн-оплаты, но сами они работают уже давно, уточняет руководитель digital-направления MARC Станислав Касенков. По его словам, теперь все больше людей оплачивают медицинские, образовательные, ремонтные, коммунальные услуги через интернет – хотя традиционно за них принято расплачиваться на месте. В 2015 г. число сайтов, подключивших онлайн-оплату, увеличилось лишь на 8%, по данным MARC.

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