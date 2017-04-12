Персональные финансы

Как обезопасить себя при проведении электронных платежей

Нужно помнить о рисках, которым подвержены ваши деньги, и следовать нескольким рекомендациям
Константин Соловьев, заместитель председателя правления платежной системы «Лидер»

Когда заходит речь о людях, потерявших честно заработанные деньги из-за собственных действий, большинство в первую очередь вспоминает клиентов МММ или недавнюю историю – валютных ипотечников. При этом многие из нас уверены в себе и редко задумываются о том, есть ли у них риск попасть в категорию финансово обманутых граждан. Однако вы не знаете обо всех угрозах, которые вас окружают. Ведь именно вы представляете интерес для тех, кто хочет во что бы то ни стало лишить вас денег.

Так, многие из нас привыкли платить онлайн – с помощью карты или электронного кошелька. Кошелек этот, как правило, пополняется с помощью карты. Но при этом многие люди, считающие себя финансово грамотными, во всех случаях бездумно используют одну самую главную карту – зарплатную. Да, именно ту карту, на которую получают свои основные доходы!

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике