Как обезопасить себя при проведении электронных платежей

Когда заходит речь о людях, потерявших честно заработанные деньги из-за собственных действий, большинство в первую очередь вспоминает клиентов МММ или недавнюю историю – валютных ипотечников. При этом многие из нас уверены в себе и редко задумываются о том, есть ли у них риск попасть в категорию финансово обманутых граждан. Однако вы не знаете обо всех угрозах, которые вас окружают. Ведь именно вы представляете интерес для тех, кто хочет во что бы то ни стало лишить вас денег.

Так, многие из нас привыкли платить онлайн – с помощью карты или электронного кошелька. Кошелек этот, как правило, пополняется с помощью карты. Но при этом многие люди, считающие себя финансово грамотными, во всех случаях бездумно используют одну самую главную карту – зарплатную. Да, именно ту карту, на которую получают свои основные доходы!