Технологии / Телекоммуникации

«Ростелеком» назначен оператором единой биометрической системы

Помимо него на эту роль претендовало МВД
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«Ростелеком» назначен оператором единой информационной системы персональных данных - он может собирать, хранить биометрические данные. Это следует из распоряжения, опубликованного на правовом портале правительства. «Ростелеком» выбран оператором единой биометрической системы, поскольку уже выполнял крупные аналогичные проекты — в частности, создание портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации. Об этом говорится в сообщении оператора. При этом у него есть сеть высокопроизводительных и защищенных центров передачи данных, подчеркивают его представители.

Биометрическая система – часть процесса удаленной идентификации россиян, который позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн. Механизм должен работать так: клиент единожды проходит первичную идентификацию, лично явившись в банк и предоставив паспорт. Банк направляет данные клиента в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), а также снимает на видео изображение его лица и записывает голос. Эти данные будут храниться в биометрической системе.

В дальнейшем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по sms и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными, хранящимися в системе.

Оператором биометрической системы хотело стать МВД. Этот вопрос обсуждался на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова. В начале ноября представитель МВД сообщал, что проект концепции национальной системы биометрической идентификации проходил согласования в министерстве.

Согласно принятому в декабре закону оператор биометрической системы будет предоставлять сведения МВД и ФСБ. Информация будет предоставляться силовым структурам по их запросам в отношении лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях, совершении террористических актов, говорил агентству «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Заработать единая биометрическая система должна 1 июля 2018 г. Как рассказал в феврале вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов, в ее тестировании, в частности, участвуют Райффайзенбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», Совкомбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, «АК барс», СКБ-банк и «Хоум кредит».

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