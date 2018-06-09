Tele2 установила первый автомат для продажи сим-карт с распознаванием лиц
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Аппарат называется симкоматом, его для продажи сим-карт к чемпионату мира по футболу установила Tele2 в зоне прилета «Внуково», рассказала представитель оператора Ольга Галушина. Это первый полностью автономный симкомат в России, сверяющий фотографию в паспорте покупателя с его лицом: абонент должен приложить паспорт к сканеру симкомата, сфотографироваться на камеру и пальцем расписаться на сенсорном экране. Система не допустит использования недействительного паспорта или несовпадения личности владельца паспорта и человека, который желает подключиться, подчеркивает Галушина.
Устанавливать аппараты для продажи сим-карт и Tele2, и другие операторы пробовали и раньше – но без биометрии сличать покупателя с паспортом и записывать паспортные данные приходилось человеку, объясняет Галушина.
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