С июля банки начнут записывать голоса и видео россиян

Статья опубликована в № 4572 от 23.05.2018 под заголовком: Банки распознают клиентов не по паспорту, а по лицу

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Данные гражданина будут передаваться в систему по защищенному отечественными криптоалгоритмами каналу связи, говорит представитель «Ростелекома», храниться они будут в обезличенном виде Michaela Rehle/REUTERS

Собирать данные и передавать их в Единую биометрическую систему (ЕБС) банки обяжет закон об удаленной идентификации, который вступает в силу 30 июня. К нововведениям готовы не все, выяснили «Ведомости»: некоторые банки не смогут начать сбор данных в срок, да и предоставлять услуги удаленно станут далеко не сразу.

Ограниченная идентификация

Создать ЕБС власти решили два года назад: оператором системы стал «Ростелеком», он и будет отвечать за хранение собранных банками данных. Предполагается, что, сдав биометрию, россияне смогут обслуживаться удаленно в любом банке.

Зайти с паспортом в банк (или встретиться с его представителем в другом месте) придется как минимум один раз – для первичной идентификации. Банк бесплатно зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА; портал госуслуг), снимет на видео его лицо и запишет голос.

Дальше, по задумке регулятора, ходить в банк по большей части не придется: чтобы получить услугу, нужно будет ввести логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, затем передать данные голоса и изображение лица – с помощью камеры на компьютере или телефоне. Система займется распознаванием: определит степень схожести полученных данных с сохраненным контрольным биометрическим шаблоном и даст ответ банку – тот ли это человек, за которого он себя выдает. Банк, получив информацию о схожести, уже примет решение, стоит оказывать услугу удаленно или нет, следует из ответа представителя «Ростелекома». Какой минимальный процент схожести должен будет получиться, чтобы идентификация считалась успешной, будет отдельно прописано в нормативно-правовом акте, сказано в ответе.