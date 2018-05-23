С июля банки начнут записывать голоса и видео россиян
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Собирать данные и передавать их в Единую биометрическую систему (ЕБС) банки обяжет закон об удаленной идентификации, который вступает в силу 30 июня. К нововведениям готовы не все, выяснили «Ведомости»: некоторые банки не смогут начать сбор данных в срок, да и предоставлять услуги удаленно станут далеко не сразу.
Ограниченная идентификация
Создать ЕБС власти решили два года назад: оператором системы стал «Ростелеком», он и будет отвечать за хранение собранных банками данных. Предполагается, что, сдав биометрию, россияне смогут обслуживаться удаленно в любом банке.
Зайти с паспортом в банк (или встретиться с его представителем в другом месте) придется как минимум один раз – для первичной идентификации. Банк бесплатно зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА; портал госуслуг), снимет на видео его лицо и запишет голос.
Дальше, по задумке регулятора, ходить в банк по большей части не придется: чтобы получить услугу, нужно будет ввести логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, затем передать данные голоса и изображение лица – с помощью камеры на компьютере или телефоне. Система займется распознаванием: определит степень схожести полученных данных с сохраненным контрольным биометрическим шаблоном и даст ответ банку – тот ли это человек, за которого он себя выдает. Банк, получив информацию о схожести, уже примет решение, стоит оказывать услугу удаленно или нет, следует из ответа представителя «Ростелекома». Какой минимальный процент схожести должен будет получиться, чтобы идентификация считалась успешной, будет отдельно прописано в нормативно-правовом акте, сказано в ответе.
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