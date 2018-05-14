Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: В автомат за сим-картой

В России уже в этом году могут появиться автоматы по продаже сим-карт

Новым розничным форматом интересуются все крупные операторы сотовой связи
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Симкомат – торговый автомат, позволяющий оператору при подключении идентифицировать будущего абонента. Устройство сканирует паспорт пользователя, а встроенная камера сверяет фотографию в нем с лицом потенциального клиента. В Европе уже используются такие устройства. Например, так сим-картами торгует шведский оператор Comviq, рассказывает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев.

МТС рассчитывает уже в этом году установить первые симкоматы с системой распознавания лиц, говорит представитель оператора Алексей Меркутов. У компании уже есть около 30 автоматов. Но биометрическую идентификацию они не поддерживают, а потому сим-карты в них могут покупать только те, кто уже регистрировал свой паспорт в МТС, рассказывает он.

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