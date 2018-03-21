Где сотовые операторы ищут новые источники доходов

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Операторы много инвестируют в новые цифровые сервисы, но доходы от них сравняются с традиционными телекомуслугами только через 5–10 лет Jason Reed / Reuters

В середине 2000-х гг. доходы российских операторов от их традиционных услуг вроде телефонных звонков или отправки sms ежегодно росли более чем на 30%. Но после кризиса 2008–2009 гг. рост сначала резко замедлился, а с 2014 г. прекратился и даже стал показывать отрицательную динамику, следует из данных AC&M Consulting. Мобильные услуги все еще приносят операторам львиную долю денег, но, поскольку доходы от мобильной связи как минимум не растут, операторы ищут для себя новые направления бизнеса, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Теперь основные надежды операторы возлагают на новые и непривычные для телекоммуникаций бизнесы – от мобильного ТВ и музыкальных сервисов до интернета вещей и системной интеграции. Сейчас новые сервисы уже приносят МТС до 20% выручки, говорил на бизнес-ужине «Ведомостей» на Mobile World Congress член правления МТС Вячеслав Николаев. В 2018 г. оператор успел отметиться несколькими неожиданными сделками: в феврале купил известные онлайн-сервисы по продаже билетов Ticketland и Ponominalu.ru, а в середине января – киберспортивный клуб Gambit Esports. МТС назвала покупки «еще одним шагом за пределы традиционного телекома». И МТС не единственная, кто опасается остаться всего лишь трубой для перекачки контента. В 2017 г. все российские операторы представили стратегии цифрового развития, которые во многом схожи: они предусматривают развитие финансовых услуг, использование больших данных, системную интеграцию, интернет вещей и электронную коммерцию.

Бонусные программы, цифровое телевидение и музыка

В прошлом году российская большая тройка сотовых операторов предприняла попытку «ремонта рынка» – отказалась от ценовой конкуренции в пользу продажи большего количества услуг абонентам за большие деньги, напоминает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

«Мегафон» уходит от понятия «оператор связи» и фокусируется на увеличении времени, которое абонент проводит в сети, за счет различных цифровых сервисов, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. МТС планирует внедрять IT-технологии во все продукты, сервисы и свою операционную деятельность, объявив диджитализацию одним из ключевых пунктов собственной стратегии. Теле2 предложила пользователям бонусные программы (например, в сервисе такси Gett) и различные digital-сервисы в партнерстве с другими компаниями. «Мы все, как операторы, мечтаем в конечном итоге стать немножко «Тинькофф банком», когда между нами и абонентом будет только цифровой интерфейс», – сказал в июне 2017 г. на конференции «Ведомостей» заместитель генерального директора по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами Tele2 Андрей Патока. Дополнительные сервисы интересны и самим абонентам: согласно февральскому исследованию EY даже больше связи абонентам за пределами Москвы интересны банковские услуги (39,5% опрошенных), системы безопасности дома и автомобиля (38 и 36%) и геолокация членов семьи (47%).

Уже несколько лет доходы операторов от услуг голосовой связи отбирают OTT-сервисы (в них передача контента происходит «поверх» сетей операторов связи, так работают мессенджеры и онлайн-кинотеатры), отмечает Анкилов. Это обстоятельство подтолкнуло операторов к созданию собственных продуктов такого рода: «МТС Connect», мессенджер «Мегафона» «Мультифон», в 2016 г. переименованный в eMotion, платформа «Вымпелкома» Veon. Последняя, по данным самой компании, за 2017 г. получила 1,7 млн регистраций в России и помимо сообщений дает клиентам льготный доступ к предложениям партнеров (сервисы такси, доставка еды и др.). Но отобрать пальму первенства у WhatsApp, Viber и Telegram до сих пор не удалось, свидетельствуют данные MediaScope.

У всех операторов есть собственные предложения цифрового ТВ, которые они развивают самостоятельно или в партнерстве с онлайн-кинотеатрами (такими, как «Амедиатека», Megogo и др.). Также все они предлагают специальные сервисы для любителей музыки. Сколько эти сервисы приносят денег, операторы не раскрывают, но представитель «Мегафона» говорит, что число активных подписчиков «Мегафон.ТВ» выросло в 3 раза за год (до 3 млн на конец 2017 г.), а доходы – в 1,5 раза. Выручка российских операторов от музыкальных и видеосервисов в мобильных сетях, по оценкам «ТМТ консалтинга», в 2017 г. составила менее 2 млрд руб.

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