Россияне не стали меньше говорить по телефону

Статья опубликована в № 4528 от 19.03.2018 под заголовком: Россияне говорят как говорили

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По данным опроса EY, в феврале 8% россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами, чем коммутируемым соединением, предполагающим набор номера Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. голосовой трафик на сетях российских сотовых операторов, по данным Минкомсвязи, достиг 455,8 млрд минут – в 2016 г. было 452,1 млрд минут, всего на 1% меньше. Мобильный интернет-трафик вырос за год почти на 87% и достиг 6,5 Птб (6,5 млрд Гб).

Голосовой трафик стабилен, хотя мессенджеры для голосовых звонков используются все чаще, замечает представитель «Мегафона». У «Т2 РТК холдинга» (Tele2), по словам его представителя, голосовой трафик вырос за 2017 г. на 10%.

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