«Вымпелком» меняет минуты и sms на гигабайты

На его новых тарифах абоненты могут обменять часть голосового трафика и получить больше интернета

Главное отличие новых тарифов - возможность отказаться от sms и части пакета голосовой связи – и получить больше интернет-трафика Андрей Гордеев / Ведомости

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») 20 марта поменяет тарифы по всей России, рассказал источник в компании. В новой линейке «Все мое!» - шесть тарифов, но в Москве будут доступны только пять, следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости».

Как следует из новой московской тарифной сетки «Вымпелкома», оператор выведет на рынок пакеты услуг стоимостью от 400 до 2500 руб. Самый бюджетный пакет будет включать 300 минут разговоров и 3 Гб интернет-трафика. В самый дорогой пакет включено 5000 минут и 30 Гб интернета. Ко всем пакетам также прилагается 300 sms.

Главное отличие новых тарифов — возможность отказаться от sms и части пакета голосовой связи и получить больше интернет-трафика. «Вымпелком» называет это обменом. В Москве эта опция действует на четырех из пяти тарифов (исключение — пакет за 2500 руб.). 300 sms можно обменять на 1 Гб. На тарифе за 400 руб. абонент может сократить голосовую составляющую на 100 минут (то есть на треть) и получить дополнительно 2 Гб трафика. А, к примеру, пакет за 1500 руб. (2000 минут и 30 Гб) можно облегчить на 500 минут, получив вместо них 10 Гб.

Действует и обратный обмен — гигабайты можно конвертировать в минуты и sms. Звонки между пользователями новых тарифов бесплатны, подчеркивает представитель «Вымпелкома». Остается возможность делиться с другими номерами своими пакетами минут, интернета и sms, отмечает он.

На этой неделе свою основную линейку тарифов «Включайся!» радикально обновил «Мегафон». Оператор, в частности, предложит больше мобильного интернета взамен голосовой связи, а также расширил набор бесплатных дополнительных сервисов. В большинстве случаев взимаемая плата не изменилась (единственное исключение — тариф «Смотри», который подешевел с 950 до 750 руб.). Но вот наполнение пакетов стало иным: включенный интернет-трафик на них вырос на 25-100%. На тарифе «Пиши» включенный трафик увеличился вдвое до 4 Гб, на самом высоком тарифе «Премиум» (3000 руб. в месяц) — в 1,5 раза до 30 Гб. При этом «Пиши» и «Смотри» похудели на 50 и 450 минут до 350 и 750 минут соответственно.