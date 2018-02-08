Почти 40% пользователей «Вымпелкома» не платят за проводной интернет

За год число пользователей условно бесплатного интернета практически удвоилось Е. Разумный / Ведомости

По итогам 2017 г. пакетом услуг «Всё в одном» пользовались 870 000 абонентов, рассказала представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. В этом пакете домашний проводной интернет бесплатен - взамен абонент должен пользоваться сотовой связью по одному из тарифов семейства «Всё». По словам Айбашевой, за год число пользователей такого условно бесплатного интернета практически удвоилось. Больше половины подключившихся - люди, ранее не пользовавшиеся мобильной или фиксированной связью «Вымпелкома», подчеркивает Айбашева.

Итоги 2017 г., в том числе количество абонентов, «Вымпелком» раскроет в конце февраля. По предварительным данным «ТМТ консалтинга», на конец прошлого года у «Вымпелкома» было 2,22 млн абонентов проводного интернета против 2,17 млн годом ранее. Бесплатно интернетом в прошлом году пользовались 39% из них против 20% в 2016 г., посчитали «Ведомости».

Пакет «Всё в одном» появился в марте 2016 г. До августа 2017 г. «Вымпелком» брал с пользователей пакета символический 1 руб. в месяц за домашний интернет, а в августе 2017 г. и вовсе обнулил плату. Эта услуга позволит не только остановить отток интернет-пользователей, но и расширить их базу, прогнозировал два года назад Михаил Слободин (тогда - гендиректор «Вымпелкома»).

Из отчета материнского холдинга «Вымпелкома» Veon за III квартал 2017 г. следует, что средний ежемесячный платеж его интернет-пользователя (ARPU) за год снизился на 12,5% до 384 руб. При этом ARPU от услуг сотовой связи вырос на 3,2% до 334 руб. Отток у конвергентных абонентов ниже, чем на обычных интернет- и мобильных тарифах, утверждает Айбашева. Насколько, она не говорит.

По оценке «ТМТ консалтинг», в России сотовых операторов ежегодно меняют 50-55% сотовых абонентов. Отток пользователей проводного интернета - 16-20% в год, посчитала аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. В то же время на тарифах, объединяющих сотовую и фиксированную связь, уровень оттока - около 16% в год, отмечает она. Отказаться от двух услуг сразу сложнее, чем отключить их по одной, объясняет Якименко.

Проект «Вымпелкома» нужен не столько для привлечения новых абонентов, сколько для цементирования существующей абонентской базы, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Поэтому на перераспределение пользователей проводного интернета в крупных городах, в частности в Москве, он мало влияет, утверждает он. И сотовая связь, и фиксированная стоят сейчас в России настолько дешево, что даже бесплатный интернет - не повод менять хорошо зарекомендовавшего себя сотового оператора или интернет-провайдера, говорит Мирзабеков. Если оператор решит поднять сотовые тарифы, не факт, что бесплатный интернет удержит пользователей, заключает он.

Конвергентные продукты есть не только у «Вымпелкома». Пакеты с фиксированной и мобильной связью предлагает абонентам «дочка» МТС МГТС. На конец 2017 г. у МГТС было 310 000 пользователей конвергентных пакетов - на 50% больше, чем годом ранее. Об этом рассказывает представитель оператора Татьяна Мартьянова. По ее словам, абонентов такие пакеты привлекают более низкой (до 30%) стоимостью услуг, чем при их покупке по отдельности. Уровень лояльности у пользователей таких пакетов очень высокий – отток в этой категории клиентов минимален, утверждает Мартьянова.