«Вымпелком» стал фиксированным виртуальным оператором

Он будет использовать для этого сети, которые продал компании «Зеленая точка»

«Вымпелком» станет виртуальным оператором фиксированного интернета (FVNO, Fixed Virtual Network Operator), рассказала представитель компании Анна Айбашева. О проекте знает источник, близкий к компании – партнеру нескольких операторов. «Вымпелком», используя арендованную сеть, начинает подключать пользователей широкополосного доступа (ШПД) в Липецке и, если опыт окажется удачным, готов масштабировать эту практику на другие города, говорит Айбашева. В Липецке сеть для подключения ШПД «Вымпелком» будет арендовать у провайдера «Зеленая точка», говорят Айбашева и директор по развитию конвергентного бизнеса «Вымпелкома» Сергей Нищев.