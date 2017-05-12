Мобильная выручка «Вымпелкома» выросла на 1%

«Вымпелком» сократил архивные тарифы и стал подключать абонентов к новым
Cергей Портер / Ведомости
Доходы «Вымпелкома» от услуг мобильной связи в I квартале 2017 г. выросли год к году на 1% до 52,3 млрд руб., говорится в сообщении холдинга Veon, материнской компании оператора. Это первый существенный рост показателя за последние четыре квартала. В IV квартале 2016 г. доходы оператора тоже увеличились, но незначительно – на 0,3% год к году. Вырос и средний месячный счет абонента (ARPU) «Вымпелкома» – на 3% год к году, c 293 до 302 руб.