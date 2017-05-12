Мобильная выручка «Вымпелкома» выросла на 1%

Доходы «Вымпелкома» от услуг мобильной связи в I квартале 2017 г. выросли год к году на 1% до 52,3 млрд руб., говорится в сообщении холдинга Veon, материнской компании оператора. Это первый существенный рост показателя за последние четыре квартала. В IV квартале 2016 г. доходы оператора тоже увеличились, но незначительно – на 0,3% год к году. Вырос и средний месячный счет абонента (ARPU) «Вымпелкома» – на 3% год к году, c 293 до 302 руб.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров