«Мегафон» прибавит абонентам интернет-трафик

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Мегафон» обновил тарифы Ярослав Чингаев для Ведомостей

«Мегафон» обновляет тарифную линейку «Включайся!», которая предложит больше мобильного интернета взамен голосовой связи, а также дополнительные сервисы. «Ведомости» ознакомились с новой тарифной сеткой оператора в Москве, вступающей в силу с сегодняшнего дня (ее подлинность подтвердил представитель компании).

Линейка «Мегафона» «Включайся!», состоящая из шести тарифов, появилась в мае 2017 г. В большинстве случаев взимаемая плата не меняется (единственное исключение – тариф «Смотри» подешевел с 950 до 750 руб.), но вот наполнение пакетов будет иным: включенный интернет-трафик на них вырос на 25–100%. На тарифе «Пиши» включенный трафик увеличился вдвое до 4 Гб, на самом высоком тарифе «Премиум» (3000 руб. в месяц) – в 1,5 раза до 30 Гб. При этом «Пиши» и «Смотри» похудели на 50 и 450 минут до 350 и 750 минут соответственно. Также добавился новый тариф «Смотри плюс», предлагающий 1500 минут и 30 Гб трафика за 1000 руб.

Главным отличием новых тарифов от старых представитель «Мегафона» считает большой набор дополнительных сервисов, доступ к которым не тарифицируется. На старших тарифах (дороже 1000 руб.) появился бесплатный доступ к фильмам и сериалам «Амедиатеки» (бесплатны не только трафик, но и подписка). Абоненты всех тарифов бесплатно смогут пользоваться мессенджерами Facebook Messenger, Telegram, «ТамТам», Snapchat, антивирусом для Android, перечисляет представитель оператора.

Представители МТС, «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (Tele2) не комментируют, будут ли они расширять интернет-пакеты в ответ на маркетинговый ход «Мегафона». Из московской тарифной сетки Tele2 следует, что его самый дешевый пакетный тариф стоит 199 руб. в месяц и включает 200 минут и 2 Гб. В самый тяжелый пакет (799 руб.) включено 1500 минут и 30 Гб. У абонентов Tele2 есть бесплатный доступ к сервису Tele2 TV, на котором доступны сервисы «Амедиатеки», отмечает представитель оператора.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}