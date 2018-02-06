Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4502 от 06.02.2018 под заголовком: В мобильном интернете идет смена поколений

Интернет-трафик в сотовых сетях четвертого поколения в прошлом году вырос в несколько раз

Охват сетей 4G все шире, все больше смартфонов поддерживает современную технологию

К концу 2017 г. мобильный интернет четвертого поколения (4G, LTE) по трафику впервые приблизился к трафику на сетях третьего поколения (3G). Об этом говорят аналитики и представители сотовых операторов. По расчетам Telecom Daily, к концу года более половины мобильного интернет-трафика в России проходило по сетям 4G.

Более 50% мобильного трафика абонентов «Мегафона» генерируется в сетях 4G, утверждает его представитель. К 50% приближается доля LTE-трафика и на сети «Вымпелкома», отмечает его представитель Анна Айбашева.

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