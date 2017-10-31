Технологии
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Кирилл Седов
Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Операторы связи готовятся к 5G

Операторы связи готовятся к 5G

Сети нового поколения связи 5G обеспечат в десятки раз более высокую скорость передачи данных. И потребуют от операторов связи огромных инвестиций

Новое поколение мобильной связи рождается в среднем раз в десятилетие, и каждое такое пришествие приводит к увеличению скорости передачи данных. В сетях 5G скорость будет в десятки раз быстрее, чем в нынешних сетях четвертого поколения – LTE. Такой скачок в скорости передачи информации позволяет ожидать индустриального бума. Речь идет о звездном часе для устройств интернета вещей (IoT) – от беспроводных мышей, клавиатур, умных чайников и холодильников до счетчиков и прочих систем, подключенных к интернету в домашнем хозяйстве, офисах и промышленности.

Впервые в мире технологию 5G представит компания Samsung – во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в корейском городе Пхенчан 9–25 февраля 2018 г., рассказывал «Ведомостям» Динеш Паливал, гендиректор компании Harman, «дочки» Samsung. «Сейчас коммуникационная инфраструктура перегружена и не может обеспечить передачу всех данных [с удовлетворительной скоростью], – говорил Паливал. – LTE не способна решить эту проблему. А 5G – способна. У Samsung уже готова технология 5G, позволяющая передавать 1 Гб данных в секунду! То есть вы можете передать фильм за несколько мгновений! Такой скорости сейчас нет даже в офисах, оборудованных высокоскоростным интернетом».

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