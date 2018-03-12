Телефонная связь уходит в мессенджеры

39% россиян звонят по ним чаще или не реже, чем по телефону

Чаще всего для звонков используют WhatsApp Андрей Гордеев / Ведомости

8% россиян, опрошенных в феврале EY, используют для звонков мессенджеры чаще, чем традиционную телефонию. Еще 31% респондентов звонят через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону. 50% россиян пользуются мессенджерами для звонов реже, чем телефоном, а 11% звонят по ним там, где недоступна сотовая связь.

Чаще всего для звонков используют WhatsApp (65%), говорится в отчете EY. Причем 50% его пользователей за год (то есть в феврале 2017 г. — феврале 2018 г.) стали звонить по WhatsApp чаще, чем годом ранее. На втором месте по популярности в качестве сервиса для звонков Skype (43%), на третьем - Viber (42%), на четвертом - Telegram (22%).

51% опрошенных EY стали звонить по Telegram чаще (4% - реже). По Skype – 16% и 24% соответственно, по Viber – 39% и 12%.

Как изменилась доля людей, использующих мессенджеры чаще или не реже, чем традиционную телефонию, партнер EY Антон Устименко не смог сказать: опрос проводился впервые. Большинство респондентов отметили, что стали пользоваться мессенджерами для голосовой связи чаще, чем традиционной телефонией, говорит он. Это обусловлено удобством, ощущением большей безопасности и экономией. По словам Устименко, удобство в первую очередь заключается в появлении новых возможностей в мессенджерах, увеличении частоты общения и списков контактов в мессенджерах и социальных сетях. Анализ предпочтений абонентов и управление их опытом в партнерстве с мессенджерами и социальными сетями поможет операторам заработать и увеличить лояльность абонентов, считает Устименко.

Помимо удобства пользования и низкой стоимости переговоров мессенджеры предполагают и конфиденциальность, согласен гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Пользователи убеждены, что их разговоры в интернет-сервисах лучше защищены от прослушивания и перехвата, чем при разговоре по традиционной телефонной линии, отмечает он. Переток голосового трафика в интернет-сервисы сейчас идет на рынке как мобильной, так и фиксированной телефонии, рассказывает Мирзабеков. Такая динамика, скорее всего, заставит операторов пересматривать тарифы в сторону расширения пакетов интернет-трафика, считает он. Традиционная телефония и sms через некоторое время могут стать дополнительными услугами, не исключает Мирзабеков.

Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов отмечает, что голосовой трафик на сотовых сетях рос до 2017 г., но затем наступил перелом. Например, из отчетности материнского холдинга «Вымпелкома» Veon следует, что голосовой трафик на сети российского оператора в 2017 г. снизился более чем на 1%, отмечает Анкилов. По его словам, напрямую доходы операторов под влиянием мессенджеров не сокращаются. Абоненты пользуются пакетными тарифами, где плата за голос неотделима от платы за интернет, объясняет Анкилов. Но и возможности наращивать доходы за счет платы за голос у операторов уже нет, отмечает Анкилов.

Также исследование EY показывает, что большинство российских сотовых абонентов не используют весь интернет-трафик, включенный операторами в их ежемесячные пакеты. Среди тех, у которых лимит - до 2 Гб в месяц, до конца трафик не используют 51% пользователей. Среди пользователей с включенными в тариф 2-4 Гб – 58%, 4-8 Гб - 65%, 8-16 Гб - 71%.