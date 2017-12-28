Сотовые операторы вновь научились зарабатывать

Доходы российских сотовых операторов снова растут. Так и будет продолжаться, если вдруг не случится очередной ценовой войны Евгений Разумный / Ведомости

В 2016 г. доходы операторов сотовой большой тройки от мобильных услуг упали на 1,4%, посчитал «ТМТ консалтинг». А в этом могут подняться примерно на 1%, прогнозируют аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович и гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. О наметившемся росте свидетельствует отчетность операторов. Судя по отчетности большой тройки операторов, в III квартале 2017 г. их мобильная выручка росла, а год назад, в июле – сентябре 2015 г., она падала (см. график). «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) финансовые показатели не раскрывает, но, по заверению представителя компании, росла выручка и у него.

К падению доходов 2016 г. привело обострение конкуренции между операторами, объясняют аналитики. В 2015 г. – начале 2016 г. Tele2 активно строил по всей стране сети 3G и LTE (выйдя в Москву в октябре 2015 г.) и появление конкурента-дискаунтера вынудило большую тройку снижать тарифы, напоминает Анкилов. По опыту регионов, куда выходит Tele2, средняя стоимость услуг связи снижается до 20%, констатирует его представитель Ольга Галушина.

Сыграли свою роль и тарифы с безлимитным доступом в интернет. Они появились в 2016 г., но через год операторы от них отказались – настолько синхронно, что даже привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы. Популярность безлимитных тарифов Венгранович и Анкилов называют одной из причин снижения мобильной выручки операторов. С ними соглашается представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева: безлимиты негативно повлияли на рынок.

Поэтому случившуюся в 2017 г. реставрацию рынка Венгранович и Анкилов связывают именно с отменой безлимитов и отказом от снижения прочих тарифов. Вдобавок сотовую выручку 2017 г. поддержали корпоративные абоненты: растет спрос на sms-рассылки и подключение к сетям автоматических устройств, напоминает Анкилов.

Если в 2018 г. поведение операторов не изменится, то выручка продолжит расти, уверен Венгранович. Но он указывает на вероятность возврата ценовой войны: в ноябре МТС понизила тарифы в 10 регионах – в ответ то же самое в декабре сделал «Мегафон». Все будет зависеть от того, не попытается ли кто-то из операторов нарастить абонентскую базу, снижая тарифы, заключает Венгранович.

«Оздоровление рынка, возможно, приостановилось. Снова наблюдается нерациональная борьба за рынок, выражающаяся в снижении цен, – у некоторых нервы не выдержали», – заявлял гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков, после того как МТС снизила цены, но не конкретизируя, кого из операторов он имеет в виду. А коммерческий директор оператора Влад Вольфсон был более категоричен: «Наша стратегия проста: мы не отдадим ни одного нашего абонента». По словам представителя оператора, «Мегафон» отказался от ценовой конкуренции, перестал гнаться за подключениями и сосредоточился на качестве обслуживания – это стратегия оператора. Но не отвечать на действия конкурентов невозможно, категоричен он.