Кому нужна единая биометрическая система
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Государство, похоже, придумало, как оказывать услуги, не требуя при этом от гражданина предъявлять оригинал паспорта для подтверждения личности. С 1 июля в России заработает Единая биометрическая система, куда россияне смогут по желанию сдавать изображения лиц и слепки голосов. В связке со сведениями, хранящимися на портале госуслуг (паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и т. д.), эта информация позволит удаленно открывать счета в банках, брать кредиты и делать переводы.
Бешеного спроса на регистрацию в Единой биометрической системе ради получения банковских услуг не будет, признают сами банкиры. Но, скорее всего, после апробации системы на зарегулированном банковском секторе ее начнут применять и для оказания других услуг, например государственных и медицинских. И здесь для многих может возникнуть дилемма: что важнее – комфорт и удобство или приватность и сохранность своих персональных данных?
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