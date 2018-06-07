ЦБ и «Ростелеком» показали, как будет работать Единая биометрическая система

«Ведомости» опробовали на себе работу биометрической системы Анна Еремина / Ведомости

В четверг на Международном финансовом конгрессе «Ростелеком», Центробанк и «Почта банк» продемонстрировали работу Единой биометрической системы (ЕБС). С ее помощью с июля россияне смогут удаленно открывать счета в банках, брать кредиты и переводить деньги. Сейчас закон требует от гражданина посещать банк, клиентом которого он хочет стать, или встретиться с его представителем. ЕБС позволит проходить идентификацию один раз, а потом получать услуги удаленно в любом банке.

Регистрация включает два этапа: создание или подтверждение учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА; портал госуслуг) и регистрацию в биометрической системе, куда банки отправляют запись голоса и видео с изображением лица клиента.

«Ведомости» опробовали на себе работу биометрической системы.

Подготовка

Перед презентацией «Ведомостям» объяснили, что версия системы рабочая, но поскольку закон еще не вступил в силу, данные корреспондента будут загружаться в тестовом режиме. Корреспондент «Ведомостей» получила тестовый номер СНИЛС, под который уже была создана учетная запись на портале госуслуг (предоставлять свои настоящие паспортные данные корреспондент «Ведомостей» отказалась, поскольку они должны были транслироваться на экране широкой аудитории; использовать реальную запись в ЕСИА, чтобы не вводить сведения, также не получилось из-за того, что закон не вступил в силу).

Сотрудник «Ростелекома», игравшая роль операциониста банка, сразу ввела номер СНИЛС на портале госуслуг и подтвердила его своим паролем. Он нужен для того, чтобы система знала, кто именно внес сведения в биометрическую систему: сотрудники банка будут нести ответственность за корректность данных.

Регистрация

Дальше – неизведанное, собственно, регистрация в биометрической системе. Перед корреспондентом «Ведомостей» – клиентом банка был обычный компьютер с вэб-камерой и микрофон. Точно такие же места банки должны оборудовать для сбора биометрии в реальной жизни. Для того чтобы сдать данные в систему, потребовалось только посмотреть в вэб-камеру в течение нескольких секунд, после чего прочитать вслух последовательность чисел от 0 до 9 для записи голоса. На этом сдача биометрических данных была завершена, это было похоже на разговор по Skype.

Обслуживание

Дальше нужно было протестировать удаленное получение услуги. С 1 июля получить услуги удаленно можно будет в семи банках, сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров, сейчас в процессе подключения 20 банков. Директор департамента развития финансовых технологий ЦБ Алиса Мельникова добавила, что с начала июля сдать биометрию можно будет в 300 отделениях по всей России, система заработает в 4-7 банках. Она добавила, что в каждом субъекте РФ к этому моменту будет хотя бы одно отделение, в котором можно зарегистрироваться в биометрической системе. К концу года, по прогнозу Мельниковой, биометрию будут собирать уже в 4000 отделений.

Открыть счет корреспонденту «Ведомостей» предложили в «Почта банке». Член его правления Анастасия Масленникова предложила представить, что действие происходит в кафе в торговом центре – по легенде, именно там корреспонденту «Ведомостей» пришла мысль открыть счет. На ноутбуке была открыта страница «Почта банка», куда нужно было ввести номер телефона, код из смс и создать пароль для учетной записи в банке. После чего для открытия счета в «Почта банке» нужно было ввести СНИЛС, пароль от учетной записи на госуслугах и код из новой смс. Дальше – прочитать на камеру случайную последовательность чисел и отправить видео в биометрическую систему, которая и должна установить соответствие с ранее переданным образцом.

С первого раза не получилось: система выдала ошибку и порекомендовала обратиться в отделение банка. Со второй попытки система все же распознала корреспондента «Ведомостей» и позволила открыть счет.

Не постановка ли это

Соответствие данных подтверждал реальный алгоритм, заявил «Ведомостям» директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Ошибка в начале была связана с тем, что камера захватывала изображение с мониторов на заднем плане, объяснил он, а после того, как ноутбук был развернут в другую сторону, все сработало.

Скорее всего, среднестатистический пользователь сможет справиться с получением услуг с помощью биометрической системы и без подсказок сотрудников ЦБ, «Ростелекома» и «Почта банка»: ничего сверхъестественного от корреспондента «Ведомостей» не требовалось. Но оценить работу системы в реальной жизни пока нельзя: все прошло в тестовом режиме.