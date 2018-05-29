Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией

Сбербанк ведет проект биометрических документов с Минкомсвязью, ныне Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк уже с 1 декабря этого года начнет выдавать биометрические водительские удостоверения, таким образом принимая на себя часть функций многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сегодня сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов, пишет ТАСС. Чип в таких правах будет содержать биометрию, фотографию, электронную подпись и изображение отпечатков пальцев владельца автомобиля.

«Мы работаем с регуляторами для того, чтобы ускорить и снизить административные барьеры для бизнеса. Пилотный режим планируется запустить с 1 декабря, возможно, сроки сдвинутся на более ранний срок, сейчас это в стадии обсуждения», - сказал Попов. По его словам, Сбербанк начнет выдачу документов именно с водительских прав, затем возможна выдача УЛГ (удостоверение личности гражданина), аналога паспорта.

Правительство в лице тогдашнего вице-премьера Игоря Шувалова поручило банкам организовать выдачу паспортов и прочих документов еще в начале 2017 г. В рабочую группу вошли МВД, ЦБ, Сбербанк и ВТБ. Речь шла только о выдаче документов: вопросы правоохранительной деятельности остаются за МВД. По мысли правительства, передача банкам части функций МФЦ и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» призвана повысить доступность, эффективность и прозрачность процедуры выдачи документов россиянам.

Сбербанк ведет проект биометрических документов с Минкомсвязью, ныне Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Год назад вице-президент Сбербанка Андрей Шаров говорил, что первые пилотные проекты появятся в 2018 г. в регионах, где не хватает МФЦ, а «в тираж это пойдет в 2019 г.». В этом году на Петербургском форуме Сбербанк и Министерство цифрового развития показали прототип комплекса для создания «электронного паспорта» с биометрическим чипом и подписью. Обладатель такого паспорта сможет производить юридически значимые действия прямо из дома - включая, например, регистрацию бизнеса.

МФЦ начали выдавать паспорта с февраля 2017 г. До этого сдать документы на оформление можно было в МФЦ, но за самим паспортом приходилось идти в паспортный стол МВД. Водительские права сейчас выдаются в подразделениях ГИБДД, но через МФЦ возможна их замена или восстановление.