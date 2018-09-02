Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Бизнес должен уметь предвидеть

Минфин объяснил, как пересмотреть цены госконтрактов из-за повышения НДС

Исключения есть, но в основном бизнес заплатит налог из своей прибыли
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Компании, работающие с госзаказом, смогут пересмотреть цены контрактов из-за повышения НДС с 18 до 20% с 2019 г. Но им предстоит доказать, что выполнить договор по старым ценам невозможно, объясняет Минфин в письме от 28 августа.

Определяя начальную цену контракта, компания должна учитывать все факторы, которые влияют на цены: условия и сроки поставки, риски возможного повышения цен, в том числе инфляционные и налоговые, пишет Минфин, по договору цена контракта определяется на весь срок и изменить ее невозможно. Поэтому цены контрактов не могут вырасти из-за повышения НДС, уверен Минфин.

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