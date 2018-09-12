Моста на Сахалин скорее всего не будет
В правительстве считают, что грузов для него недостаточно
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Похоже, что в ближайшем будущем грузы на Сахалин так и будут возить судами
Сергей Красноухов / ТАСС
В среду на Восточном экономическом форуме от Владимира Путина ждали финального решения: строить или нет мост на Сахалин. Но он снова поручил подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы это было экономически окупаемо, и предложил подключить к подсчетам регионы.
Как выяснили «Ведомости», грузов недостаточно: в основном это был бы уголь, но пока ни один из грузовладельцев не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин, знает федеральный чиновник. Это подтвердили другой чиновник и топ-менеджеры трех угольных компаний.
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