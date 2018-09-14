Эксперты о решении ЦБ повысить ключевую ставку: это поддержит курс рубля

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Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров Центробанка 14 сентября впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Кроме того, регулятор принял решение приостановить до 2019 г. покупку иностранной валюты на рынке, чтобы ограничить колебания курса рубля. В заявлении о ключевой ставке регулятор предупредил об усилении инфляционных рисков: ЦБ прогнозирует инфляцию в 3,8–4,2% по итогам 2018 г. и ее ускорение до 5–5,5% к концу 2019 г.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что это укрепит рубль, но в дальнейшем его курс будет сильно зависеть от новых санкций со стороны США.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: думаю, доллар вернется в интервал 60–65 руб.

«Мне кажется, решение ЦБ о повышении ставки продиктовано нервозностью на рынках. Скорее всего, для поддержки рубля было бы достаточно объявить о приостановке покупки валюты до конца декабря. Зачем вместе с этим регулятор решил двигать ставку – вопрос открытый. Есть впечатление, что ЦБ вернулся к таргетированию валютного курса, хотя раньше регулятор транслировал рынку, что волатильность курса его не беспокоит. При этом санкционные риски в том или ином виде материализуются с апреля, но, когда курс находился в коридоре 63-65 руб. за доллар, ЦБ говорил о снижении ставки. А как только он шагнул в интервал 65-70 руб./$ – ставку повысил. Мне кажется, у ЦБ есть представление о том, каким должен быть рубль, и регулятор действует, исходя из этого представления. Думаю, доллар вернется в интервал 60-65 руб.».

Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets: мой прогноз – 63 руб./$, но в него не заложено ужесточение санкций