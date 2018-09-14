ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2014 года

Участники рынка ждали повышения ключевой ставки. На это указывали растущие ставки денежного рынка, писали аналитики ЦБ Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Одновременно регулятор принял решение приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, чтобы ограничить колебания курса рубля и их влияния на инфляцию.

Регулятор сообщил об усилении инфляционных рисков. ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в интервале 3,8–4,2% по итогам 2018 г. и ее ускорение до 5–5,5% по итогам 2019 г. В 2020 г. инфляция, по прогнозу ЦБ, должна вернуться к таргету в 4%.

Рост инфляции в августе регулятор объяснил повышением темпа роста цен на продовольственные товары. Также влияние на цены оказывает ослабление рубля, которое связано с оттоком капитала из-за внешних факторов, говорится в сообщении ЦБ. Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на финансовых рынках, отмечает регулятор.

Годовой темп прироста ВВП во II квартале, по уточненным оценкам, составил 1,9%, что находится в рамках ожиданий ЦБ. Поэтому ЦБ сохранил прогноз темпа роста экономики в 2018 г. в интервале 1,5–2%. В 2019–2021 гг. прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен: в 2019 г. ЦБ ожидает прироста ВВП в границах 1,2–1,7%, в последующие годы возможно повышение темпов экономического роста.

На этой неделе доллар на Московской бирже превышал отметку в 70 руб., но к окончанию торгов в четверг он подешевел до 68,25 руб. Годовая инфляция накануне заседания совета директоров ЦБ ускорилась до 3,1%, инфляционные ожидания россиян возросли до 9,9%.

Удержать инфляцию около 4% ЦБ будет трудно: урожай оказался слабым, цены на бензин выросли, грядет повышение НДС до 20%, перечисляли аналитики Росбанка. Чтобы ослабить давление на цены, регулятор может быть вынужден пойти наперекор собственной позиции и повысить ставку в сентябре, допускали аналитики Citi. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что видит факторы в пользу такого решения. Тем не менее, сохранения ставки ожидали 23 опрошенных Reuters экономиста, повышение прогнозировал лишь один.

Участники рынка, напротив, ждали повышения ключевой ставки. На это указывали растущие ставки денежного рынка, писали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не совпадать с официальной позицией регулятора). Однако небольшой подъем ставки лишь усилит ожидания ее дальнейшего роста на следующих заседаниях, что может ускорить распродажу ОФЗ и рубля, писал президент ACI Russia Сергей Романчук.

В четверг неожиданно сильно — с 17,75 до 24% – ключевую ставку повысил Банк Турции. Это поддержало лиру и валюты других развивающихся рынков, в том числе — рубль.

Если ЦБ также повысит ставку, это стабилизирует не только российский рынок, но и развивающиеся рынки в целом, указывал директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: рубль и ОФЗ сразу же отреагируют ростом. Сохранение же ставки может уже в пятницу спровоцировать новую волну распродаж, добавлял он.

С марта текущего года ключевая ставка оставалась на уровне 7,25%. Начиная с февраля 2015 г. регулятор переодически понижал ключевую ставку. Последний раз ЦБ принимал решение о повышении ставки в декабре 2014 г. — тогда она была поднята сначала с 9,5% до 10,5%, а через четыре дня — до 17%. В следующий раз ЦБ будет рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки 26 октября.