Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4651 от 12.09.2018 под заголовком: Когда рынком правит страх

Что делать ЦБ, когда рынком правит страх

Финансист Сергей Романчук о том, почему регулятору пора вмешаться
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Рост доллара выше 70 руб. в одновременно с ростом доходности длинных ОФЗ выше 9,25% заставляют нервничать как профессиональных участников рынка, так и компании и население. Ни отказ от покупок валюты Центробанком, ни стабилизация курсов валют развивающихся рынков пока не привели к окончанию тренда ослабления рубля, который становится фактором влияния на ожидания, инфляцию, валютную корзину сбережений, ставя под угрозу финансовую стабильность.

Наблюдаемая динамика рынков позволяет сделать вывод, что причина происходящего – специфические российские факторы, а не только наведенная внешними рынками волатильность. Основная причина падения рубля и роста доходности процентных инструментов – угроза американских санкций, введение следующих раундов которых выглядит практически неминуемым, так как компромисс политически невозможен. Главную роль сейчас играет дело Скрипалей, на подходе обострение в Сирии. Возможный спектр рассматриваемых санкционных мер включает в качестве самых болезненных запрет на покупку нового российского госдолга и запрет госбанкам на операции с долларом США.

Рынком сейчас правит страх, а не рациональные ожидания, основанные на оценке экономической реальности. Если бы не страх, то при текущей цене на нефть, даже с возобновлением покупок ЦБ валюты для Минфина, равновесный курс находился бы в диапазоне 58–63 руб./$. Разница c рыночным курсом в районе 15% – это мера страха.

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