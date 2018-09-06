Финансы / Рынки

Обстановка на российском финансовом рынке накаляется

Курс рубля потерял более 1%, а доходность ОФЗ превысила 9% годовых
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Рубль резко подешевел днем в четверг. К 16.20 мск доллар прибавил 80 коп. до 69,05 руб., евро – 92 коп. до 80,31 коп. Последний раз евро стоил дороже 80 руб. 11 апреля, вскоре после введения санкций США против российских компаний, включая UC Rusal Олега Дерипаски, а доллар дороже 69 руб. – в апреле 2016 г. Падение продолжалось, и к 19.00 мск евро стоил 80,67 руб., доллар – 69,43 руб.

Валюты не хватает

По горячим следам опрошенные «Ведомостями» эксперты не смогли объяснить падение, начавшееся около 16.00. Ситуация нервная, рынок чутко реагирует на любые новости, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. Сведения о расследовании в Солсбери, а также новости из Сирии повысили вероятность вступления в силу второй части санкций США, после чего инвесторы начали распродавать рубль, продолжает он.

На рынке дефицит валютной ликвидности, рассказали «Ведомостям» казначеи двух банков и подтвердил госбанкир. «Чувствуется повышенный спрос на валюту: ставки выросли, банки стучатся за свопами в ЦБ, особенно это чувствуется в последние три дня», – говорит госбанкир. Что произошло за эти дни, непонятно, продолжает собеседник «Ведомостей»: «Валютная ликвидность постепенно сокращалась, и ставки должны были расти – это была совершенно ожидаемая ситуация, но почему это резко произошло сейчас, мы не понимаем. Конкретного фактора не видим, какая-то нервозность».

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