Заявление Набиуллиной помешало Минфину привлечь 15 млрд рублей
Аукцион по размещению ОФЗ признан несостоявшимся
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Центробанк (председатель Эльвира Набиуллина слева) и Минфин (справа министр Антон Силуанов) временно ушли с рынка
Евгений Разумный / Ведомости
Минфин 5 сентября не смог разместить ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. Он признал аукцион несостоявшимся «из-за волатильности на финансовом рынке», говорится в сообщении ведомства.
Эта волатильность в последнее время несколько раз срывала планы Минфина. 22 августа он не стал даже объявлять аукцион по размещению ОФЗ – опять же из-за волатильности, вызванной новыми санкциями. На прошлой неделе он привлек 88% от планируемых 15 млрд руб. под 8,25% годовых. Санкции и раньше вынуждали Минфин отказываться от аукционов: в апреле министерство брало двухнедельную паузу, пока рынок успокаивался после введения очередных санкций.
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