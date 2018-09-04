У ЦБ появился повод повысить ключевую ставку
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Появились некоторые факторы в пользу повышения ключевой ставки, предупредила во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Сейчас немного факторов, если сказать, они отсутствуют, которые бы говорили за снижение ставки, есть факторы за сохранение, и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» и вопрос возможного повышения ставки», – сказала она (ее слова приводит «Интерфакс»). ЦБ разворачивает до сих пор излишне оптимистичную риторику, объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
До сих пор большинство аналитиков ждали сохранения ставки в 7,25% на ближайшем заседании ЦБ 14 сентября. Лишь один из 17 опрошенных в конце августа Reuters экономистов ждал повышения ставки. Делать это, когда инфляция находится ниже ориентира ЦБ в 4%, странно, говорит Орлова, низки и перспективы роста ставки за весь 2019 год, хотя риторика ЦБ и будет ужесточаться. Ставка ЦБ и так высока для российской экономики, а долговременных драйверов инфляции нет, указывал и ведущий эксперт Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов: «Без существенного роста прогнозируемой инфляции, например до 5%, или роста инфляционных ожиданий на 2 п. п. оставить на прежнем уровне – беспроигрышный вариант».
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