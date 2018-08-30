Валюты Аргентины и Турции бьют антирекорды
Развивающиеся страны страдают от своей слабости и силы доллара
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Президент Аргентины Маурисио Макри напугал и без того обеспокоенных инвесторов
Natacha Pisarenko / AP
Курс аргентинского песо опустился в четверг до рекордного минимума, а турецкой лиры – продолжил снижаться после коррекции на прошлой неделе. Ослабление валют этих стран, несмотря на их специфические проблемы, подчеркивает уязвимость развивающихся стран в целом перед укреплением доллара США: дешевеют валюты России, ЮАР, Бразилии, Индии.
Помощь для Аргентины
Курс песо опустился в среду на 7,5%, а в четверг утром – еще на 15%, дойдя примерно до 39 песо/$. С начала года аргентинская валюта ослабла уже более чем на 50%.
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