Экономика / Мировая экономика

Валюты Аргентины и Турции бьют антирекорды

Развивающиеся страны страдают от своей слабости и силы доллара
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Курс аргентинского песо опустился в четверг до рекордного минимума, а турецкой лиры – продолжил снижаться после коррекции на прошлой неделе. Ослабление валют этих стран, несмотря на их специфические проблемы, подчеркивает уязвимость развивающихся стран в целом перед укреплением доллара США: дешевеют валюты России, ЮАР, Бразилии, Индии.

Помощь для Аргентины

Курс песо опустился в среду на 7,5%, а в четверг утром – еще на 15%, дойдя примерно до 39 песо/$. С начала года аргентинская валюта ослабла уже более чем на 50%.

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