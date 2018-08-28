Власти Ирана не могут одолеть черный валютный рынок

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Черта дозволенного на валютном рынке Ирана постоянна меняется: «Сегодня это может быть уважаемый бизнес, а завтра – уже угроза «национальной безопасности», – говорит владелец сайта, публикующего неофициальные курсы Hasan Sarbakhshian / AP Photo

Резкое падение курса риала в Иране спровоцировало в последние месяцы сильный спрос на доллары США. Иранцы стремятся сохранить сбережения на фоне экономических проблем и американских санкций. Поэтому в стране процветает черный валютный рынок: доллары доставляют даже под видом пиццы.

Если в январе за один доллар на черном рынке давали 43 000 риалов, то во вторник, 28 августа, – уже 107 000 риалов. Официальный курс за этот период снизился примерно с 36 000 до 42 000 риалов/$. В попытке остановить ослабление риала Тегеран ввязался в игру в кошки-мышки с торговцами валютой, которые работают нелегально при магазинах и через мессенджеры.