Власти Ирана не могут одолеть черный валютный рынок
Американские санкции спровоцировали ажиотажный спрос... на доллары США
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Черта дозволенного на валютном рынке Ирана постоянна меняется: «Сегодня это может быть уважаемый бизнес, а завтра – уже угроза «национальной безопасности», – говорит владелец сайта, публикующего неофициальные курсы
Hasan Sarbakhshian / AP Photo
Резкое падение курса риала в Иране спровоцировало в последние месяцы сильный спрос на доллары США. Иранцы стремятся сохранить сбережения на фоне экономических проблем и американских санкций. Поэтому в стране процветает черный валютный рынок: доллары доставляют даже под видом пиццы.
Если в январе за один доллар на черном рынке давали 43 000 риалов, то во вторник, 28 августа, – уже 107 000 риалов. Официальный курс за этот период снизился примерно с 36 000 до 42 000 риалов/$. В попытке остановить ослабление риала Тегеран ввязался в игру в кошки-мышки с торговцами валютой, которые работают нелегально при магазинах и через мессенджеры.
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