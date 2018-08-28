Экономика / Мировая экономика

Власти Ирана не могут одолеть черный валютный рынок

Американские санкции спровоцировали ажиотажный спрос... на доллары США
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Резкое падение курса риала в Иране спровоцировало в последние месяцы сильный спрос на доллары США. Иранцы стремятся сохранить сбережения на фоне экономических проблем и американских санкций. Поэтому в стране процветает черный валютный рынок: доллары доставляют даже под видом пиццы.

Если в январе за один доллар на черном рынке давали 43 000 риалов, то во вторник, 28 августа, – уже 107 000 риалов. Официальный курс за этот период снизился примерно с 36 000 до 42 000 риалов/$. В попытке остановить ослабление риала Тегеран ввязался в игру в кошки-мышки с торговцами валютой, которые работают нелегально при магазинах и через мессенджеры.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике