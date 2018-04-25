Позиции доллара непоколебимы
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Небольшое, но растущее число стран пытаются избавиться от доллара США в расчетах и операциях и поколебать его положение в мировой финансовой системе.
Очередной такой страной стал Иран, который на прошлой неделе заявил о намерении сообщать данные о размере валютных резервов в евро, а не долларах и о других мерах по избавлению от долларовой зависимости (см. врез). Китай уже не один год старается заключать международные торговые договоры в юанях, а в марте начал торги фьючерсами на нефть, номинированными в национальной валюте. О переводе внешних расчетов в евро и другие валюты заявляли власти Венесуэлы, которые также в этом году ввели криптовалюту. Россия увеличивает долю золота в резервах, чтобы диверсифицировать их и меньше зависеть от доллара.
Однако подобные меры не поколебали глобальные позиции доллара.
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