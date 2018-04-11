UC Rusal попросил контрагентов перейти на расчеты в евро
Компания UC Rusal, основным владельцем является Олег Дерипаска, попросила своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах, чтобы обойти новые санкции США от 6 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Агентство напоминает, что несколько лет назад Иран начал использовать для расчетов золото, нефть и японскую иену. Таким образом попавшая под американские санкции страна оплачивала товары, которые, как правило, оценивались в долларах. Источник отмечает, что клиенты российской компании постепенно переходят на оплату в евро, но на это требуется дополнительное время. В «Русале» эту информацию агентству никак не прокомментировали.
После попадания Дерипаски в санкционный список США стоимость акций компании резко снизилась на всех биржах. «Русал» предупредил о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и просил клиентов приостановить платежи. Позже некоторые инвестиционные банки ограничили для своих клиентов покупку акций компании, а Лондонская биржа металлов временно остановила торговлю ее металлами.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)